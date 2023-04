Piscine e campi da calcio, nel 2023 tariffe "bloccate" per gli impianti del Comune di Torino

Nel 2023 tariffe "bloccate" per accedere agli impianti sportivi della Città di Torino: ad annunciarlo l'assessore comunale allo Sport Mimmo Carretta, presentando il bilancio di previsione del suo assessorato. "Non aumentiamo - ha spiegato l'esponente della giunta - i biglietti di ingresso alle piscine, campi di calcio e strutture per l'atletica come il Nebiolo". Nessun rincaro neanche per chi pratica le discipline del ghiaccio al PalaTazzoli.

"Non graviamo sulle famiglie"

"Vogliamo mandare - ha proseguito Carretta - un messaggio di tenuta sociale: io non ritocco le tariffe perché i torinesi stanno vivendo un momento economico difficile, tra carobollette e aumento dell'inflazione". "Non possiamo fare la scelta - ha aggiunto - di gravare sulle famiglie". I prezzi di entrata agli impianti sportivi del Comune non subiscono nessun aumento quindi, nonostante Palazzo Civico si sia trovato a fare i conti con bollette della luce e dal gas schizzate all'insù.

Bollette raddoppiate

Dal 2022 al 2023, la spesa per illuminare con l'energia elettrica i vari campi segna +60%. Quella per riscaldare le palestre e strutture è cresciuta del 99%, mentre quella per l'acqua delle piscine è più che raddoppiata (+105%). Carretta ha poi annunciato che a giugno 2023 partiranno gli interventi di riqualificazione per lo Stadio Primo Nebiolo. Grazie ai fondi europei Pnrr è previsto il rifacimento della pista di atletica, dell'impianto di illuminazione, il campo e gli spogliatoi.

Atp Finals 2023