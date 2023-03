Le Atp Finals valgono 4 Eurovision, 221.9 milioni di ricadute economiche. Già venduti 27mila ticket per il 2023 [VIDEO]

E le premesse per le Atp Finals 2023, in programma al Pala Alpitour dal 12 al 19 novembre , sono ottime: ad oggi sono già stati acquistati 27mila tagliandi , il 25% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (21.591). " Gli stranieri - ha sottolineato Binaghi - sono più che raddoppiati: la manifestazione si sta attestando sui livelli di Londra, dove il 50% degli spettatori veniva dall'estero ".

97% spettatori soddisfatto

Virginia Borla , Responsabile People, Business Development & Control Management di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: “ Come Host Partner delle Nitto ATP Finals siamo particolarmente soddisfatti dei risultati della seconda edizione. Intesa Sanpaolo contribuisce con risorse e competenze a questo straordinario evento che porta alla ribalta internazionale la città e il Paese, favorendo ricadute e vantaggi per tutto il territorio ".

Significativi i dati anche in termini di audience: sono stati raggiunti 190.9 milioni di spettatori, in 179 paesi. Aumentano anche le visualizzazioni dai social, che sono oltre 150 milioni di visualizzazioni (+151,3%). Il 97% degli spettatori si è poi detto soddisfatto , mentre l'85% ha espresso la volontà di tornare alle ATP Finals. " I numeri - ha osservato il sindaco Stefano Lo Russo - sono incoraggianti: proveremo a rendere l'edizione 2023 più estesa alla città ".

Rinnovo fine 2023/2024

"Torino - ha commentato l'assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca - è sempre più capitale italiana del tennis: ha messo la freccia per superare Roma. Siamo sempre più pronti per ospitare le Atp dieci anni". "Quello che è piaciuto a tutti - ha osservato Andrea Gaudenzi, presidente Atp - è come la città ha reagito, come Torino ha abbracciato il tennis". E sulla possibilità che il torneo tennistico resti nel capoluogo piemontese anche per il quinquennio 2026-2030, Gaudenzi ha replicato: "inizieremo a discutere nel board del rinnovo alla fine dell'edizione 2023, inizio 2024".