Alloggi occupati da abusivi in via Poma e Scarsellini, la Circoscrizione 2: "Sgomberateli"

Sale la tensione in città per la questione degli alloggi occupati abusivamente. E la Circoscrizione 2 si mobilita quasi compatta per chiedere lo sgombero di chi non ha il diritto di stare nelle case popolari di Mirafiori. Il capogruppo dei Moderati della 2 Alessandro Nucera ha presentato un ordine del giorno – sottoscritto dal Partito Democratico, Lega, Forza Italia e le due liste civiche Per Torino e La Piazza – che chiede al Comune e alle altre istituzioni coinvolte di attivare “con effetto immediato ogni strumento legale volto all’avvio delle procedura di sgombero” di tutti gli appartamenti ATC occupati abusivamente.

Barriere anti-intrusione

A Torino sono 210 le unità immobiliari che appartengono a questa categoria. Trentasette sono concentrate nella zona di Torino sud, in particolare nei complessi di via Poma, Scarsellini e Salvemini. Il documento di Nucera, sottolineando come “le occupazioni generino disappunto” tra coloro che sono in lista di attesa per un alloggio popolare, propone di mettere in quelli che sono temporaneamente vuoti delle “barriere anti – intrusione”.

Abusivi danneggiano condominio in via Scarsellini

Negli scorsi mesi in via Scarsellini si erano registrati momenti di tensione quando gli occupanti abusivi, dopo aver ricevuto una lettera che li invitava a lasciare gli appartamenti, hanno danneggiato gli spazi comuni del condominio. Con porte rotte e cassette delle lettere distrutte.