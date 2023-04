Sorpresa in via Monginevro, parte l’esperimento pedonalizzazione: i dettagli

Via Monginevro è sede di molti locali e negozi, ma forse non abbastanza valorizzata. Per questo motivo la Circoscrizione 3 ha pensato di fare una prova di pedonalizzazione dell'area all'angolo con Corso Francesco Ferrucci, dov'è presente una piazzetta circondata da auto parcheggiate, spesso in doppia fila.

Il progetto prevede di rendere la piazzetta e lo slargo completamente pedonali, modificando leggermente la viabilità di accesso a via Vigone ma senza intaccare corso Ferrucci o la stessa via Monginevro. Si tratterebbe di una modifica sperimentale, per poi valutare il successo o meno dell'esperimento e mantenerlo eventualmente in pianta stabile.