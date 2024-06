Ancora lavori di riparazione della rete del teleriscaldamento a Moncalieri: come cambia la viabilità

Lavori in corso sulla rete del teleriscaldamento: come cambia la viabilità a Moncalieri

A Moncalieri tornano i lavori di riparazione alla rete di teleriscaldamento. Stavolta saranno interessate via Martiri della Libertà e via Cavour, con interventi che si svilupperanno in tre fasi, che per forza di cose porteranno disagi alla circolazione.

Ecco come si svilupperanno i lavori, le date e le modifiche alla viabilità.

Fase 1: Dalle ore 9 del 17 giugno al 12 luglio (e comunque fino a termine dei lavori). Previsto il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Martiri della Libertà nel tratto compreso da via Goito fino alla rotatoria Martiri/Savona/Cavour con contestuale istituzione del divieto di circolazione sulla carreggiata est di via Martiri della Libertà.

Fase 2: Dal 12 luglio al 9 agosto (e comunque fino a termine dei lavori). Sarà previsto il divieto di circolazione sulla carreggiata ovest di via Cavour nel tratto dalla rotatoria Cavour/Savona/Martiri fino a all’intersezione con via Goito.

Fase 3: Dal 9 al 31 agosto (e comunque fino a termine dei lavori). Verrà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata su strada Brandina nel tratto da corso Savona a via Cavour, e in via Cavour nel tratto da strada Brandina alla rotatoria Cavour/Savona/Martiri.