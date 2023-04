Nel weekend di Pasqua il campo di tulipani di Cascina Duc rimane aperto: ecco gli orari

Rimarrà aperto fine al 30 aprile, ma nel lungo fine settimana pasquale i campi di Cascina Duc , in strada del Portone 197, con 500mila bellissimi e coloratissimi Tulipani dell'azienda agricola Tulipani italiani, rimarranno visitabili.

Ecco gli orari: da lunedì a venerdì dalle 9 alle19,30 e sabato domenica dalle 8,30 alle 19,30. A cascina Duc è anche possibile pranzare o fare anche solo uno spuntino!

Il campo sarà aperto anche nei giorni di brutto tempo. La chiusura è prevista solo nel caso di mal tempo pericoloso per i visitatori.

I campi hanno le caratteristiche tipiche di Tulipani Italiani: un’ampiezza di 1 ettaro, pari a 2 campi da calcio, in cui sono stati piantati in totale quasi 500mila bulbi di Tulipani, con ben 400 varietà diverse molto speciali dai colori e forme inaspettate, che offriranno uno spettacolo indimenticabile. In ogni campo ci sono delle installazioni per rendere ancora più affascinati gli scatti fotografici. I bambini possono divertirsi fra le balle di fieno e giocare spensierati.

Ogni giorno i filari nei campi cambieranno con diversi bulbi, precoci e tardivi, per garantire l’opportunità di raccogliere e scattare foto durante tutta la durata della manifestazione. I filari tipici delle colture olandesi cattureranno lo sguardo con l’alternarsi di sfumature del medesimo colore a veri e propri arcobaleni dati dai Tulipani misti. Nello Show Garden, si potranno conoscere i nomi delle diverse varietà e divertirsi a ritrovarli e raccoglierli nei filari.

Indicazioni utili: https://www.tulipani-italiani.it/

Tutti i visitatori potranno ascoltare una spiegazione dettagliata su come muoversi all’interno del campo, su come raccogliere i fiori che vanno fotografati, raccolti, ammirati, ma non danneggiati inutilmente. Vi saranno dati cesti e secchi per raccogliere i tulipani, una cisterna di acqua non potabile per rinfrescare i fiori raccolti, e dei bagni temporanei per offrire ai nostri clienti delle piccole comodità.