Visite guidate, la Mole illuminata con una candelina e la torta Regio: Torino festeggia i 50 anni del suo teatro

"Torino amore unico per il Regio"

"Questo programma di iniziative - ha spiegato il sindaco Stefano Lo Russo - ha la doppia ambizione di celebrare i 50 anni del Regio, che ha un'architettura teatrale figlia di un genio come Mollino, dentro una cornice di un ruolo del teatro in città" . E nel calendario il primo cittadino ha annunciato un intervento aperto a tutti i cittadini e turisti:" Ci piacerebbe che questo segno dei 50 anni possa avere anche un riverbero esterno". "Sarà un compleanno - ha osservato il Sovrintendente Mathieu Jouvin - lungo in anno. Torino ha un legame con il Regio che non ho mai visto in nessuna parte del mondo: un amore davvero unico".