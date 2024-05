Vitamine Jazz, giovani insegnanti del Liceo Musicale di Rivarolo per il Sant'Anna di Torino

Il 30 aprile, infatti si sono esibiti due giovani docenti che sono stati ex allievi della stessa associazione: la flautista Giulia Nigra e il chitarrista Bishal Nigra. Un duo che, pur non essendo legato da parentele, si è formato fra le aule proprio dell’associazione Rivarolese e che continua la cooperazione anche presso il Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria dove una si sta laureando sotto la guida del Maestro Stefano Parrino ed il secondo si è già laureato brillantemente sotto la guida del Maestro Emanuele Segre e attualmente sta, sempre sotto la sua guida, seguendo il biennio di specializzazione.

Martedì 7 maggio, invece, ad intrattenere le corsie dell’ospedale Sant’Anna di Torino, è stato il duo formato ancora da due ex allievi dell’Istituzione Rivarolese: la cantante Martina Dal Bon e il pianista Marco Sartore. Marco Sartore ha una laurea in pianoforte principale e una specializzazione come Maestro accompagnatore e si è distinto in questi anni in programmi sia di musica classica sia moderna e jazz. Attualmente è docente della Yamaha School di Novara e insegna armonia e lettura della partitura presso l’associazione Liceo Musicale.

Martina Dal Bon studia tecnica vocale jazz seguita da Laura Conti ed è assistente di canto e grammatiche musicali sempre presso l’associazione rivarolese. Insieme si sono più volte esibiti per eventi culturali curati dall’ente rivarolese ed hanno una passione per il canto gospel che li porta a collaborare con il Quincy Blue Choir diretto da Lorenzo Vacca.