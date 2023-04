Carte di identità, nel 2023 Torino punta ad oltre 130mila. Ma molti la scelgono cartacea per risparmiare

Quella elettronica costa 21 euro, ben 15 in più di quella in carta

Tra post-pandemia e caro-bollette, moltissimi torinesi non riescono ad arrivare a fine mese. E per coloro che faticano ad avere i soldi per portare sulla tavola un pranzo o una cena, anche rinnovare la carta di identità può risultare un costo “pesante”. Tra i bisognosi, sono molti quelli che optano per il vecchio documento in formato cartaceo perché costa 15 euro in meno. A spiegarlo l’assessore ai Servizi Demografici Francesco Tresso, presentando il rendiconto di gestione delle sue materie. “Nel 2022 – ha sottolineato l’esponente della giunta – sono state fatte 126mila carte di identità: ben 120mila, circa il 95%, erano elettroniche. Le restanti erano cartacee”.

Nel 2023 oltre 130mila carte di identità

In quest’ultimo 5% rientrano quelle rilasciate con carattere di urgenza, cioè nei casi il cui il documento sia stato perso, rubato oppure scaduto con un viaggio programmato a breve termine. Il Comune riesce ad emettere una carta di identità cartacea in due giorni, mentre quella elettronica viene fatto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, quindi i tempi sono più lunghi. Accanto a chi ha bisogno di ottenere il documento in breve tempo, c''è chi opta per il “cartaceo per risparmiare quindici euro”. Quest’ultimo costa infatti cinque euro, contro i 21 di quella elettronico. E nel 2023 il Comune di Torino, come spiegato dall’assessore, punta a rilasciare oltre “130 mila documenti di identità”.