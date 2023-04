Domenica Torino celebra il Lions Day in piazza Solferino

Domenica 16 aprile farà tappa anche a Torino il Lions Day, la grande manifestazione diffusa che coinvolge tutti i club italiani, per il consueto appuntamento annuale che prevede un’intera giornata dedicata alle iniziative dell’organizzazione su tutto il territorio nazionale.

Ogni città ha previsto una serie di manifestazioni, ma la più significativa si svolgerà proprio a Torino, in piazza Solferino, dalle ore 10 alle ore 17: la cittadinanza potrà usufruire di un Campus Medico con prestazioni gratuite.

Tra gli esami a disposizione dei cittadini ci saranno consulenze nutrizionali, test per il diabete, ecografie per le patologie vascolari, visita odontoiatrica e oculistica, densitometria per la diagnosi dell’osteoporosi, valutazione cognitiva e prevenzione dell’epatite C.

Durante la campagna “Insieme Possiamo”, che si è appena conclusa ed è durata un mese e mezzo, oltre 50 Club del distretto torinese 108-ia1 hanno coinvolto in attività di service un elevato numero di volontari non soci Lions, aspetto che avvalora ulteriormente i dati estremamente positivi del “bilancio di missione”, riferito al secondo semestre del 2021/22 e al primo del 2022/23.

“I soci del distretto torinese” dichiara il Governatore Carlo Ferraris “hanno superato il numero di 2000 e il numero di club è aumentato, passando da 72 a 74. I fondi donati sono stati 527.999”.