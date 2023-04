Il Festival Rigenerazioni porta a sprintare a Beinasco l'ex campione di ciclismo Francesco Moser

Il libro narra la straordinaria storia di un uomo che con la sua intraprendenza ha lasciato un segno indelebile nella storia del nostro Paese. Con i testi di Beppe Conti e tante straordinarie fotografie si ripercorre non solo la carriera sportiva del ciclista più vincente d'Italia, ma anche i suoi successi alla ricerca di soluzioni tecnologiche all'avanguardia nella costruzione di biciclette. La Prefazione è di Bernard Hinault , altro leggendario campione dei pedali.

L'ex campione del mondo sarà infatti ospite al Salone Sant'Anna di Borgaretto giovedì 13 aprile, per la presentazione del suo libro: “Un uomo, una bicicletta”. La serata sarà moderata dal giornalista e scrittore Beppe Conti . L'appuntamento è alle ore 21.

Per chi ama il ciclismo e ha superato i 50 anni, il suo nome evoca storici duelli con Beppe Saronni, quando l'Italia dominava la scena internazionale, dalle grandi classiche al Giro d'Italia. La prima edizione del festival Rigenerazioni a Beinasco si arricchisce di un nome che non ha bisogno di presentazioni: Francesco Moser .

L'iniziativa rientra nella tre giorni del festival beinaschese, iniziato con i primi eventi di novembre. Nel mese di aprile gli spazi architettonici della nostra cittadina saranno protagonisti grazie ad eventi legati allo sport e al tempo libero. Sabato 15, sempre al salone Sant'Anna, il secondo appuntamento è con “The Runner- Il corridore”, la proiezione del documentario con al centro Marco Olmo, atleta di Ultra trail, che sarà protagonista del dibattito seguente la visione.

Infine, domenica 16 al campo sportivo Totta “Corsa che passione”. A partire dalle 10 appuntamento con la corsa non competitiva in bicicletta a cui seguirà la camminata sportiva alle 10,30. Alle 15 “Campioni in dialogo” con Francesco Panetta (campione sui 3mila siepi), Gastone Breccia (Storico e Podista) e il runner Massimo Strenghetto. Modera Ilario Manfredini.

