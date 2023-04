Berlusconi ricoverato, Cirio tiene unita Forza Italia: “Pensiamo alla sua salute, tifiamo per lui” [VIDEO]

Berlusconi ricoverato, Cirio: “Pensiamo alla sua salute, tifiamo per lui”

“Sono vicino a Silvio Berlusconi, è un leone”. Sono queste le parole che Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, ha rivolto al fondatore di Forza Italia, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano a causa di una forma di leucemia.

"Fatto arrivare la mia vicinanza al presidente"

“Ho già fatto arrivare la presidente Berlusconi la mia vicinanza, è un leone. Sono felice del fatto che dalle informazioni che ho a disposizione sono quelle di una persona che risponde bene alla terapia. Mi unisco al grande affetto che ho per lui, gli sono vicino in questa ennesima battaglia” ha affermato Cirio.

Il Governatore ha poi rivolto un messaggio di unione per un partito che, privo della leadership del Cavaliere, vede all’orizzonte spaccature e diaspore: “Oggi tifiamo per il presidente Berlusconi, pensiamo alla sua salute. Così non ci saranno neanche altri problemi”.