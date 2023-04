Al via l’edizione 2023 di AmbientAzioni, protagoniste le scuole

È online da oggi sul sito www.irencollabora.it il nuovo bando AmbientAzioni, promosso dal Comitato Territoriale Iren di Torino, che anche quest’anno ha l’obiettivo di selezionare e sostenere la realizzazione di progetti che promuovano la sostenibilità ambientale.

Il bando si rivolge alle giovani e ai giovani tra i 18 e i 26 anni di età e, per la prima volta, anche alle scuole, in particolare scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado. L’invio è a proporre un progetto, dedicato alla sostenibilità ambientale e che favorisca la partecipazione della comunità locale e, nel caso delle scuole, parta dal coinvolgimento degli studenti.

Questi i temi focus dell’edizione 2023 del bando: risparmio di risorse energetiche e idriche, riduzione della produzione di rifiuti, riduzione delle emissioni di CO 2 , mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

I progetti candidati devono inoltre rispondere ad una serie di requisiti: essere originali, dimostrare benefici per la collettività, avere ricadute sul territorio della Città Metropolitana di Torino, poter essere replicati in altri contesti, essere immediatamente realizzabili e avere un costo di realizzazione compreso tra un minimo di 3.000 euro e un massimo di 25.000 euro.

La candidatura dei progetti, gratuita e aperta ai soggetti sopra citati che, nel caso dei giovani under 26, dovranno essere residenti o studenti nell’area della Città Metropolitana di Torino, potrà essere completata compilando l’apposito modulo in tutte le sue parti e inviata – entro e non oltre il 18 ottobre 2023 – tramite la piattaforma dei Comitati Territoriali Iren www.irencollabora.it, seguendo le istruzioni indicate.

Il bando si inserisce nell’ambito delle attività del Comitato territoriale di Torino, che si propone di sostenere progettualità che possano produrre un positivo impatto sul territorio e sulla qualità della vita, coerentemente con gli obiettivi strategici del Gruppo Iren, definiti anche nel Piano industriale al 2030: transizione ecologica, vicinanza ai territori, sostegno alle comunità per realizzare crescita sostenibile.

Per maggiori informazioni www.irencollabora.it – comitatiterritoriali.to@gruppoiren.it

Miglioramento nell’accuratezza inventariale, nell’utilizzo degli spazi fisici e nella tracciabilità del materiale, ottimizzazione della gestione e delle politiche di riordino: sono alcuni degli aspetti salienti del Progetto di Trasformazione Tecnologica della logistica di Iren, multiutility che opera nei settori dell’energia elettrica, del gas, del teleriscaldamento, dei servizi ambientali, dei servizi idrici integrati e delle rinnovabili. Il progetto, avviato a settembre 2021 e della durata di due anni, è parte dell’ambizioso Programma Logistica 5.0, che prevede la trasformazione del modello operativo e organizzativo che Iren ha ideato per rendere sempre più efficiente la propria catena logistica per affrontare le nuove sfide del Mercato.



Il valore della soluzione proposta dall’RTI costituita dal Gruppo Lutech - azienda leader in Italia nei servizi end-to-end per la trasformazione digitale - e Spindox - società di riferimento nel mercato dei servizi ICT, nelle tecnologie dell’intelligenza artificiale e nella ricerca industriale - risiede nelle scelte tecnologiche, che vedono al centro Infor® WMS, e nelle comprovate capacità delle due Aziende di governare iniziative complesse, interdisciplinari ed innovative.



Il cuore del progetto di supply chain management è una soluzione che Lutech ha sviluppato sulla base della tecnologia CloudSuite™ WMS di Infor, di cui il Gruppo Lutech è Partner, che consiste in un sistema di gestione automatizzata del magazzino con un modello di visualizzazione globale e completa dei processi: cross docking, stoccaggio multi-sequenza, wave management, workflow BPM, per citarne solo alcuni, così come visualizzazione del magazzino in 3D per ottimizzare le operazioni e gestione della manodopera integrata.



Il monitoraggio delle reali necessità dei materiali, oltre a ridurre lo spreco di risorse, è naturalmente cruciale anche per ottimizzare gli interventi risolutivi e quindi migliorare la customer satisfaction, riducendo il working capital. Obiettivi raggiungibili grazie a Ublique©,la piattaforma di decision intelligence di Spindox, che supporta la gestione di flussi decisionali nei contesti ad alta complessità, grazie all’integrazione di numerosi modelli analitici e tecniche di intelligenza artificiale (ottimizzazione matematica, machine learning, simulazione dinamica).



Di particolare rilevanza, all’interno dell’infrastruttura tecnologica, l’innovativo processo “Pick&Go” di prelievo di materiale da parte degli operatori del Gruppo Iren quando non è presente il personale di magazzino. Sono state disegnate e sono in corso di implementazione soluzioni agili che consentono di prelevare velocemente i materiali in uscita attraverso una uscita automatica o tramite la scansione di qr code apposti sugli scaffali.



“Le funzioni della Logistica non sono mai state tanto strategiche come in questo periodo di rapidissime trasformazioni che sta vivendo l’economia globale, anche nel settore delle multiutility - dichiara Vito Gurrieri, Direttore Approvvigionamenti, Logistica e Servizi del Gruppo Iren.- In mercati sempre più volatili e incerti dovuti essenzialmente al post pandemia e alla situazione geopolitica globale vi è sempre più la necessità di dotarsi di processi digitali basati sulla condivisione dei dati, oggi più che mai fulcro per la gestione delle sfide future. Temi quali la sostenibilità economica, ambientale e sociale, si stanno affermando con sempre maggiore forza, determinando anche un’evoluzione delle organizzazioni aziendali, dei processi e delle competenze.”



“Il progetto di digitalizzazione dei processi logistici - dichiara Emilio Vandelli, Industry Leader Energy & Utilities e PA del Gruppo Lutech - è il risultato dell’integrazione di competenze ed esperienze maturate nel tempo in diversi ambiti e mercati. Rappresenta un mix perfetto della capacità del Gruppo Lutech di saper disegnare ed implementare soluzioni all’avanguardia sia nell’ ambito industriale sia nell’ambito delle multiutilities e delle competenze di Spindox, system integrator dinamico e dalla forte carica innovativa, che come Lutech è all’avanguardia nelle soluzioni di data intelligence e AI”.



“La nostra soluzione Infor WMS, insieme all’expertise del Gruppo Lutech, permetterà a Iren di ottimizzare le attività e i costi di magazzino, assicurando un elevato livello di servizio ai clienti. Inoltre, i vantaggi dell’ambiente Cloud basato su AWS forniranno elevata scalabilità, sicurezza e facilità di aggiornamento, semplificando ulteriormente i processi di Iren” dichiara Bruno Pagani, General Manager, Infor Italia.



“In un momento in cui il tema delle risorse energetiche appare drammaticamente centrale nel panorama internazionale e italiano, è prezioso avere un partner come Lutech, leader nel mercato Energy grazie alle sue competenze tecnologiche, ed è significativo per noi di Spindox che Ublique© si dimostri ancora una volta un valido alleato per le industrie di questo settore come Iren, che l’ha scelta come soluzione cruciale per ottimizzare le scorte e quindi ridurre gli sprechi e i costi, grazie all’intelligenza artificiale” afferma Giulia Gestri, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Spindox.