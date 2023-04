Tutto pronto per il Madama Spring Fest: negozi aperti e stand in strada con musica, cabaret, degustazioni

La festa di via organizzata dall'associazione commercianti a ottobre 2022

L’associazione dei commercianti di via Madama Cristina, dopo l’evento dello scorso 23 ottobre, torna ad animare il quartiere con il Madama Spring Fest.

L’appuntamento è per domenica 16 aprile dalle 9 alle 19 con i negozi aperti e gli stand in strada. Ad animare la festa saranno musica, spettacoli di cabaret, degustazioni, balli, sport, presentazione di libri e gonfiabili per i più piccoli.

Lungo l’asse stradale da corso Vittorio, passando per corso Bramante e fino piazza Carducci, saranno mostrate al pubblico le eccellenze del territorio dalle attività economiche alle realtà culturali e sportive.

Un’occasione con l’associazione si prepara a festeggiare il suo primo anno di attività, iniziate proprio nell’aprile 2022. Per farlo saranno allestiti addobbi e abbellimenti lungo tutta la via, oltre ovviamente alle proposte di shopping e divertimento del Madama Spring Fest.

Tra le attività anche la Freedom Walk con Jill Cooper, la mostra per la Pace alla Parrocchia Sacro Cuore di Gesù e il brindisi per festeggiare il compleanno dell’associazione.

Tra i prossimi eventi organizzati per il 2023 dall'associazione, la Notte Bianca che si svolgerà venerdì 9 giugno dalle 18 alle 23, nel tratto tra corso Marconi e corso Bramante. Un'iniziativa che si tenterà di ripetere anche a fine estate, probabilmente venerdì 15 settembre tra corso Marconi e corso Vittorio.

"Molto contenti di quest'occasione di festa e di rilancio per il quartiere e le sue attività. Una delle feste di via più importante del territorio e della città - spiegano il coordinatore Dario Pera e il presidente Massimiliano Miano -. Si tratta del secondo evento approvato e patrocinato dalla Circoscrizione e che ci auguriamo possa avere lo stesso successo di quello autunnale".