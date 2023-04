Addio al capolinea dell'8 a San Mauro, ma i cittadini protestano: "No al taglio". Domani manifestazione

Barca, Bertolla e il Comune di San Mauro si mobilitano per salvare la linea 8. Il Comune di Torino e Gtt, nell'ambito del nuovo piano trasporti, hanno deciso accorciare l'attuale tracciato del bus che collega Mirafiori Sud alla cittadina della prima cintura. Ad essere tagliata la parte a nord di Torino: il capolinea sarà spostato in piazza Sofia e quindi non arriverà più a San Mauro Torinese. Ma i cittadini di Barca e Bertolla, i più penalizzati dal ridimensionamento del percorso, non ci stanno e hanno creato un comitato per fare sentire la loro voce alla Città.