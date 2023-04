I Planet Funk faranno ballare tutta Moncalieri a Ritmika 2023

Dopo un avvio con "Furore", grazie a Paola & Chiara, Ritmika 2023 annuncia un'altra grande data e un altro nome in grado di scaldare il cuore degli appassionati di Moncalieri (e non solo). Dopo un lungo silenzio discografico e a 20 anni dal loro primo album di successo, i Planet Funk sono tornati con “The World’s End”, il singolo estratto da un album di brani inediti che uscirà nella primavera/estate 2023 e che segna il primo lavoro dopo la scomparsa di Sergio della Monica, storico fondatore del gruppo.

Un pezzo di storia della musica elettronica

I Planet Funk, da sempre capitani di innovazione tecnologica, sonora e di produzione, sono pronti a salire sul palco di Ritmika venerdì 8 settembre per presentare i nuovi pezzi e quelli che hanno segnato la storia della musica elettronica nel nostro paese.

Nati nel 1999 dalla fusione di due formazioni, i Souled Out e i Kamasutra, i Planet Funk hanno esordito nel 2000 con la hit “Chase The Sun”, raggiungendo le vette delle classifiche di tutto il mondo e diventando in poco tempo una delle più importanti band del panorama elettro–dance italiano ed internazionale. Molteplici i brani di successo come “Who said”, “Paraffin” e “Inside all the People”, che hanno affermato la solida carriera del collettivo Planet Funk, permettendo loro di raggiungere il successo straordinario che detengono da più di 20 anni.

In chiusura di serata l'artista mascherato

A chiusura di serata il dj set di The Bloody Beetroots, l’artista mascherato dell’EDM nostrana. Ha collaborato con Paul McCartney, Tommy Lee, Steve Aoki e tanti altri grandi nomi. Per una serata che si annuncia fin da adesso imperdibile.