Olimpiadi, Cirio e Lo Russo lunedì a Milano a presentare il dossier: “La partita è aperta”

La partita olimpiadi non è ancora chiusa, parola di Cirio-Lo Russo. Il Governatore e il sindaco lunedì 17 aprile verranno ricevuti dalla fondazione Milano-Cortina, a cui presenteranno il dossier olimpico per candidare l’Oval a ospitare le gare di pattinaggio di velocità.

A ridare speranza a Torino una pec arrivata ieri sera e il Governo che ha sollecitato la fondazione al dialogo. “Lavoreremo in questi giorni per arrivare lunedì a dimostrare quello di cui siamo già convinti ma di cui vogliamo siamo convinti tutti: abbiamo l’offerta migliore sotto il profilo tecnico, economico e sportivo e siamo convinti che quando le scelte sono buone e uno è forte delle proprie scelte il buon senso possa prevalere” è il commento di Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte.

“E’ doveroso ringraziare il Governo, che ha accolto con attenzione la proposta arrivata da Torino e dal Piemonte per candidare l’Oval come sede per il pattinaggio di velocità” ha affermato il sindaco Stefano Lo Russo. “Il pacchetto Torino-Piemonte è un pacchetto che si presenta realistico, fattibile, economico e soprattutto con grande compattezza locale e istituzionale tra città regione e sistema territoriale ed economico” ha ribadito il sindaco.

Lo Russo e Cirio continuano a professarsi fiduciosi: “La partita è sempre rimasta aperta: se adottiamo un criterio oggettivo pragmatico non c’è dubbio che Torino sia certamente la migliore opzione”.