Sabato e domenica il parco delle Vallere diventa la capitale delle due ruote

Un appuntamento che fa diventare per due giorni Moncalieri la capitale delle due ruote. Sabato 15 e domenica 16 aprile nella cascina del parco delle Vallere, lungo il Po e al confine tra Torino e Moncalieri, torna Torino Bike Experience, la fiera del cicloturismo in Piemonte patrocinata dalla Città metropolitana, che triplica i suoi spazi, le proposte e le attività.

Ciclismo, viaggi e turismo

Nel verde del parco e a due passi dal centro di Torino si parla di cicloturismo e cicloviaggi e sono in programma eventi e intrattenimenti. La partecipazione all’evento è gratuita, ma occorre registrarsi nel sito Internet www.bikepiemonte.it, in cui si possono trovare tutti i dettagli della manifestazione.

Sport, sostenibilità e inclusione

A Torino Bike Experience partecipano aziende e professionisti che operano nei settori del ciclismo, del cicloturismo e della mobilità elettrica. Si possono scoprire tutte le novità delle aziende produttrici di biciclette muscolari e a pedalata assistita e di accessori per vivere al meglio le proprie avventure in sella. È disponibile un’ampia area test bike all’interno del parco e sono presenti le associazioni sportive e di promozione sociale che operano sul territorio per la diffusione di una cultura dello sport, della sostenibilità e dell’inclusione.

Non manca lo street food di qualità per tutti i gusti, da assaporare nella cornice naturale del parco, che è uno dei punti salienti toccati dalla ciclovia Eurovelo 8 ed è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.