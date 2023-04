Druento, l'ex scuola materna diventa la culla della cultura cittadina: ecco la nuova biblioteca

Taglio del nastro, oggi a Druento, per un "nuovo" edificio pubblico. La ex scuola materna della città, infatti, chiusa dal 2007, sarà d’ora in avanti la nuova biblioteca civica di Druento intitolata a Ipazia d’Alessandria. Il tutto in un quartiere in piena evoluzione che, anche grazie ad un importante progetto di rigenerazione urbana ,si contraddistinguerà come l’area culturale e scolastica del paese.