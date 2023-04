Torino Comics, l'edizione dello "scandalo" Salvini si conclude con numeri da record: oltre 62.500 visitatori a Lingotto Fiere

Sarà ricordata come l'edizione della bufera che è scoppiata intorno a Matteo Salvini, a causa dell'opera che lo spagnolo Luis Quiles ha voluto dedicare al leader della Lega scatenando polemiche infinite.



Ma quella del 2023, per Torino Comics, è anche l'edizione dei record di affluenza: sono stati infatti oltre 62.500 i visitatori che per tre giorni hanno affollato Lingotto Fiere in occasione della ventisettesima edizione dell’evento dedicato a fumetti, manga, cosplay, games e videogames. Il record precedente era dell'edizione 2022, che aveva registrato 60.000 ingressi.

Da Bozzetto ai cosplay

Padiglioni pieni e palchi costantemente animati dal fitto calendario di appuntamenti, concerti e contest. Ottima l’affluenza delle sale incontri, quest’anno ben 5, dedicate a momenti culturali e presentazioni editoriali con alcuni dei più importanti fumettisti italiani, da Bruno Bozzetto a Gabriele Dell’Otto, da Antonio Lapone a Moreno Burattini; laboratori per le scuole, con oltre settanta classi e 1500 studenti che hanno partecipato tra il venerdì e il sabato alle attività su fumetto, trucco scenografico, cosplay, inclusione e sostenibilità; proiezioni cinematografiche, in collaborazione con il Sardinia Film Festival.

Grande successo anche per la nuova l'Area Family dedicata al gioco per i più piccoli, realizzata grazie alla collaborazione con Carioca, Quercetti e Masters of Magic. Per tre giorni si sono alternati spettacoli di magia, trucco, disegno libero, magia e gioco, a dimostrazione di un evento che si vuole rendere sempre più confortevole e aperto a tutte le età.

Inclusione è stata proprio una delle parole chiave di questa XXVII edizione. Gli spazi di Lingotto Fiere infatti sono diventati più fruibili anche per le persone con disabilità. L’area del Padiglione 2 allestita in collaborazione con la Consulta per le persone in difficoltà ha riscosso moltissimo interesse da parte dei visitatori, più e meno giovani, coinvolti in attività, giochi e percorsi per mettersi nei panni dell’altro.

Zona rossa: un successo, ma anche la cornice dello "scandalo"

Un successo preannunciato quello della Zona Rossa, la nuova area - un unicum in Italia - dedicata ai fumetti erotici, riservata a un pubblico maggiorenne. Ma anche la zona in cui è stato esposto il quadro riferito a Salvini. All’interno dell’area i visitatori hanno ammirato le 5 mostre dedicate al fumetto erotico di autori italiani e internazionali. Disabilità e sessualità sono le tematiche affrontate dalla mostra curata da Sensuability, che ha portato a Torino anche un cortometraggio sul tema. Mysecretcase, main partner della Zona Rossa, ha proposto attività di informazione e sensibilizzazione sull'educazione alla sessualità e affettività.

Grande l'entusiasmo per la musica sul palco, con la Battle of the Bands e i due super ospiti di questa edizione: Giorgio Vanni, sabato pomeriggio, il più celebre cantante delle sigle dei cartoni animati italiani anni ’90 e 2000 e, domenica, Cristina D’Avena insieme ai Gem Boy, gruppo rock demenziale celebre per le cover parodistiche delle sigle dei cartoni animati.

Tra i protagonisti indiscussi della fiera ci sono naturalmente i cosplayer. Il palco del Padiglione 1 per tre giorni è stato animato con esibizioni, sfilate competitive, karaoke e momenti di animazione grazie all’attività dei ragazzi della Cospa Family. Sabato 15 aprile la competizione inserita nel circuito ICL – International Cosplay League, ha registrato il trionfo della coppia Piece of cake cosplay, alias Alberta Avanzi e Lorenzo Nicolosi, che hanno impersonato Vax e Matron of Ravens da The legend of Vox Machina; nella categoria singoli si è aggiudicata il primo posto Linda Guarise, che ha interpretato Regina Ippolita da Wonder Woman. I vincitori rappresenteranno l’Italia alle finali mondiali di Madrid, nell’ambito del Japan Weekend.

La sfilata di chiusura

Domenica 16 aprile si è invece svolta la classica sfilata competitiva, che premia l’abilità “artigiana” del concorrente, la sua capacità di immedesimarsi nel ruolo scelto e le sue doti interpretative e di simpatia, in una sfida all’ultimo abito per l’assegnazione dei premi. Si sono alternati sul palco oltre 100 cosplayer, in gara per aggiudicarsi il premio per miglior singolo (maschile e femminile), miglior coppia, miglior gruppo, fino al superpremio finale, un viaggio al German Comic Con a Dortmund: il vincitore è stato Carlo con il personaggio Zinogre di Monster Hunter. All’interno della gara domenicale si sono svolte anche le selezioni italiane dell’Europa Cosplay Cup, una nuova competizione a cui partecipano cosplayer qualificati da paesi di tutta Europa. Le finali si svolgeranno a novembre 2023 a Tolosa in Francia, in occasione dell’evento Tolouse Game Show: il primo posto se lo è aggiudicato Lilit Cosplay che ha interpretato la cacciatrice di Monster Hunter.

I prossimi appuntamenti per gli appassionati del fumetto e cosplay sono a Piacenza Expo il 27 e 28 maggio con la prima edizione di FunCon e a Lingotto Fiere di Torino il 16 e 17 dicembre con la nona edizione Xmas Comics.