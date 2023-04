Nichelino piange la scomparsa del maresciallo Gaetano Bianco

Una perdita per la città e per l'arma dei carabinieri. Nichelino piange la scomparsa di Gaetano Bianco, 76 anni, ex comandante della tenenza locale dell'Arma, che era stato anche consigliere comunale con Giovanni Parisi, dopo essere andato in pensione.

Il 'maresciallo bianco' e la tragedia del figlio

Aveva 76 anni ed era noto a tutti come il 'maresciallo bianco', Otto anni fa aveva perso il figlio Antonio, paracadutista dei carabinieri, in un drammatico incidente in volo.

La notizia della scomparsa è stata diffusa dalla famiglia. Lo piangono la moglie Donata, la figlia Luisa, la sorella Rosa, cognati e nipoti, oltre ai tantissimi amici.

Rosario e funerali per l'ultimo saluto

I funerali di Gaetano Bianco si svolgeranno giovedì alle ore 10.30 nella parrocchia della SS. Trinità di Nichelino, partendo dalla camera ardente allestita nella sede della Croce Rossa, di via Nazario Sauro.

Il rosario, invece, sarà recitato domani, mercoledì 19, alle ore 19.30 nella camera ardente. La salma verrà poi tumulata nel cimitero comunale di Candiolo.