Formazione e lavoro: Federalberghi Piemonte entra nella squadra della Fondazione ITS per turismo e attività culturali

Federalberghi entra nella squadra della Fondazione ITS per Turismo e attività culturali

Federalberghi Piemonte entra a fare parte della Fondazione ITS Piemonte che ha come obiettivo quello di fornire il proprio supporto e il know-how utili alla definizione di percorsi e proposte formative ad hoc al fine di stabilire un rapporto sempre più diretto tra il mondo accademico e quello professionale.

A rappresentare Federalberghi Piemonte in seno alla Fondazione è stato designato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Fabio Borio, attuale presidente di Federalberghi Torino.

La Fondazione ITS ricopre un ruolo centrale nella promozione territoriale e rappresenta una realtà formativa in grado di rispondere alle richieste del mercato. Attraverso la forte rappresentanza aziendale la Fondazione è un importante punto di connessione tra l’istruzione e il mondo del lavoro, facilitando l’identificazione delle necessità del settore e semplificando l’ingresso dei giovani nel mondo professionale.

Per Fondazione ITS annoverare tra i propri soci Federalberghi Piemonte significa poter contare su una connessione professionale di altissimo livello con il settore lavorativo di riferimento, indispensabile per la crescita che gli ITS sono chiamati a sostenere nei prossimi anni.

L’ingresso di Federalberghi Piemonte nell’ente risponde a una delle esigenze statutarie dell’Associazione di categoria degli imprenditori ricettivi, la quale è impegnata in prima linea nella partecipazione alle iniziative di formazione intraprese da soggetti pubblici e privati, nonché nella definizione di progetti formativi e di aggiornamento professionale.

“In un momento di dichiarata difficoltà nel trovare personale qualificato – sottolinea la presidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia Maria Luisa Coppa – l’accordo tra Federalberghi e ITS rappresenta la risposta più coerente con le esigenze attuali. L’alta formazione degli ITS potrà così arricchirsi ulteriormente grazie al rapporto diretto con gli imprenditori di Federalberghi, che possono a loro volta individuare le figure professionali più promettenti già durante il percorso formativo. L’ITS Turismo rappresenta un’opportunità ampiamente apprezzata, grazie anche alla possibilità di tirocini ben retribuiti e un tasso di occupazione del 90%, e che ora diventa ancora più appetibile grazie alla presenza di Federalberghi”.