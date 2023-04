Furto dopo una spaccata in un negozio di via Barbaroux: un arresto a Torino

Mercoledì notte è arrivata al 112 la segnalazione di una spaccata ai danni di un negozio di via Barbaroux; una residente ha riferito di fortissimi colpi inferti alla vetrata tramite un paletto in acciaio divelto dal manto stradale. Dal locale è stato visto uscire un uomo incappucciato, che si è diretto verso via Monte di pietà.



Personale dell’UPGSP ha intercettato il soggetto, che era vestito con abiti scuri e con la testa coperta da un cappuccio; sottoposto a controllo, nelle sue tasche è stata rinvenuta la refurtiva appena trafugata dal negozio, alcune centinaia di euro e una lama di circa 10 cm, utilizzabile per forzare le serrature.

L'uomo è stato arrestato per furto aggravato e denunciato per il porto della lama.

Nelle stesse ore, un altro arresto è stato operato dai poliziotti nei confronti di un marocchino di 36 anni. L’uomo aveva tentato di introdursi nottetempo all’interno di un magazzino di via Mercadante, pertinenza di un bar, insieme a due complici. Sorpresi dal proprietario, due si sono dati alla fuga, il terzo è stato arrestato.