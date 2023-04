Rimangono sospesi nel vuoto a 100 metri d'altezza su una teleferica: salvati due turisti a Frassinetto

Si è concluso da poco un intervento congiunto del Servizio Regionale di Elisoccorso del 118 e del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nel comune di Frassinetto (TO) presso la struttura dell'Arcansel, una teleferica che consente di attraversare il vallone sospesi nel vuoto.

Mentre il tecnico di elisoccorso veniva verricellato direttamente sui due malcapitati, un tecnico della locale stazione ha iniziato a issarsi lungo il cavo per fornire supporto. I due turisti bloccati sono stati messi in sicurezza con apposita attrezzatura da scarico impianti a fune e poi calati per circa 100 metri fino al suolo dove sono stati valutati dal personale sanitario e hanno proseguito a piedi verso la propria automobile.