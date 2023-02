Entro fine estate pronta la nuova piscina comunale di Moncalieri

Alla fine del 2022 il sindaco Paolo Montagna lo aveva identificato come uno dei tre obiettivi del nuovo anno, assieme al canale scolmatore e alla caserma della Polizia locale. Visto come stanno procedendo i lavori, è facile pensare che entro l'estate vedrà la luce la nuova piscina comunale di Moncalieri.

Un'attesa che dura da anni

Un'attesa che dura da molti anni, dalla chiusura a seguito del fallimento delle ex Pleiadi. Una ferita aperta, che fa ancora più male pensando che la città ha regalato al nuovo italiano un fenomeno come Alessandro Miressi, il gigante della velocità, cresciuto in questi anni in una Moncalieri che non aveva una sua piscina.

L'impianto nella zona di via Matilde Serao è entrato ormai nella fase finale del cantiere. "Siamo alle ultime finiture", ha dichiarato l'assessore ai Lavori Pubblici Angelo Ferrero, dopo uno degli ultimi sopralluoghi. Prossimamente, il Comune avvierà anche la gara d'appalto per la gestione del nuovo plesso sportivo, con l'intento di aprire almeno una parte del polo entro la fine dell'estate.

Miressi per il taglio del nastro?

Ed è facile immaginare che il taglio del nastro avverrà alla presenza dell'idolo di casa Miressi o di Carlotta Gilli, atleta paralimpica plurimedagliata: chi meglio di loro come testimonial della nuova piscina? Sarebbe uno spot perfetto anche e soprattutto per i giovani moncalieresi.