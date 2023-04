Un ponte del 25 aprile "straordinario" per chi sceglie Torino: oggi e domani musei aperti e ingressi gratuiti

In occasione del lungo ponte della Festa della Liberazione i musei cittadini si preparano ad accogliere i visitatori con aperture straordinarie oggi e domani.

Fondazione Torino Musei

Lunedì 24 aprile GAM e MAO saranno aperti straordinariamente insieme a Palazzo Madama. Martedì 25 aprile i musei saranno visitabili con ingresso a tariffa speciale di 1 euro per le collezioni permanenti e le mostre collegate. Aggiungendo 1 euro si potranno visitare anche le due mostre temporanee Buddha10 al MAO e Viaggio al termine della statuaria alla GAM.

Musei Reali

I Musei Reali saranno aperti martedì 25 aprile con ingresso gratuito, mentre lunedì 24 aprile e lunedì 1 maggio saranno aperti ma con tariffe ordinarie. Chiusura straordinaria mercoledì 26 aprile e mercoledì 3 maggio.

Museo del Cinema

Anche il Museo del Cinema sarà aperto con un orario prolungato lunedì 24 aprile, dalle 9 alle 21, mentre farà apertura straordinaria martedì 25 aprile con orario dalle 9 alle 19, apertura e orario che saranno ripresi anche in occasione della Festa del 1° maggio.

Reggia di Venaria

Tutti i giorni, fino al 1° maggio, la Reggia di Venaria celebra lo scorrere delle stagioni con una festa dedicata al raccolto, un percorso che dura tutto l'anno alla scoperta di cosa la natura offre all'uomo nel corso dei mesi. Uno dei luoghi più suggestivi del Parco Basso nei Giardini della Reggia, il Potager Royal, si trasforma, per l’occasione, in un luogo di festa con un ricco programma di attività per tutti: passeggiate sensoriali con raccolta dei prodotti dell'orto, letture gustose con la Biblio Cargo Bike, spettacoli teatrali, attività e laboratori per bambini. Nel corso delle giornate il pubblico può intrattenersi anche con momenti musicali a cura della Paranza del Geco. Infine alcune giornate si concludono con gustosi aperitivi e cene a km zero a base degli stessi prodotti presenti nell’orto. Infine, lunedì 24, martedì 25, sabato 29 e domenica 30 aprile Reggia, Giardini, mostre e Castello della Mandria restano eccezionalmente aperti fino alle ore 20.

Gallerie d'Italia

Lunedì 24 aprile, martedì 25 aprile, così come lunedì 1° maggio, Gallerie d'Italia resteranno aperte con l'ingresso gratuito per tutti.

Museo Egizio

Apertura prolungata per il Museo Egizio lunedì 24 aprile. Le porte resteranno aperte dalle 9 alle 20, aperto il 25 aprile con orario regolare 9-18.30.