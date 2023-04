Statale di Ceresole, ancora qualche giorno di pazienza: limitazioni sulle rampe a Leini

L’intervento di sostituzione delle barriere laterali di sicurezza lungo le rampe dello svincolo di Leinì, al chilometro 1,700 della statale 460 “di Ceresole” all’intersezione con la SP10, è in via di ultimazione. Per consentire il completamento delle lavorazioni, le limitazioni attivate sulle rampe la settimana scorsa riprenderanno mercoledì 26 aprile e termineranno venerdì 28 aprile.