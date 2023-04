I musei torinesi fanno il pienone nel lungo ponte del 25 Aprile: numeri da pre pandemia

Sono stati 25.352 i visitatori del Museo Egizio da venerdì 21 aprile a martedì 25 aprile, in occasione del ponte della Festa della Liberazione. Superati i visitatori dello scorso anno che erano stati 17.695. Si tratta di dati in linea con il trend di ingressi pre-pandemia: nel 2019, infatti, in quattro giorni di ponte a cavallo del 25 aprile furono registrati 24.351 visitatori.

Per i musei e i luoghi della cultura è stato un altro weekend ricco di presenze e con numeri spesso da record. Il lungo ponte del 25 Aprile ha fatto rima con tutto esaurito in molti luoghi simbolo della città.

Aprile si conferma uno dei mesi di maggior afflusso all’Egizio: finora sono stati 112.113 i visitatori del mese. Mentre sono quasi sold out le prenotazioni per il prossimo ponte del 1° maggio: sono circa 13.300 le persone prenotate in tre giorni, dal 29 aprile al 1° maggio.

In quasi 20 mila al Museo del Cinema

Un weekend di tutto esaurito alla Mole Antonelliana, che sfiora le 20.000 presenze tra venerdì 21 e martedì 25 aprile. Da diversi giorni non era più possibile acquistare un biglietto online, esaurite anche tutte le visite guidate programmate e si sono formate lunghe file per acquistare i biglietti per il Museo Nazionale del Cinema che non vengono messi in vendita online.

“È bellissimo vedere la città così viva e piena di turisti - sottolineano Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano, presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema - l’anno scorso nei 3 giorni (sabato, domenica e lunedì) avevamo avuto oltre 10.000 presenze, quest’anno in 5 giorni abbiamo quasi raddoppiato. Per i prossimi giorni i biglietti sono quasi esauriti mentre il ponte del Primo Maggio è già andato sold out online”.

Numeri importanti anche per il Mauto

Ottimo risultato anche per il Mauto: da venerdì 21 aprile a martedì 25 aprile i visitatori sono stati 10.600. Molto elevata è stata la percentuale di visitatori stranieri, provenienti in prevalenza dal nord Europa (Belgio, Olanda, Germania, Svizzera, Francia).

Grande apprezzamento per le tante e varie visite guidate organizzate dal Museo Nazionale dell’Automobile, sia quelle alla collezione permanente che quelle alle mostre temporanee attualmente in corso: The Golden Age of Rally – la grande retrospettiva dedicata agli anni d’oro delle competizioni rallystiche; L’Iso avventura - che racconta la straordinaria vicenda industriale del marchio Iso - e Arte di boita: l’arte torinese di trasformare la sostanza: una performance che mette in scena la creazione unica di una vettura e rende omaggio alla creatività e alla tecnica degli atelier torinesi degli anni ’50 e ’60.

Oltre 13 mila presenze per Gam, Mao e Palazzo Madama

Sono oltre 13.000 le persone che hanno visitato, tra venerdì 21 e martedì 25 aprile 2023, le collezioni permanenti e le mostre in corso alla GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, al MAO Museo d’Arte Orientale e a Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica

In particolare, sono stati 3.065 i visitatori della GAM, 3.675 quelli del MAO e 6.330 quelli di Palazzo Madama. Il giorno di maggior affluenza è stato oggi, martedì 25 aprile, con 6.355 presenze.

Più di 22 mila i visitatori ai Musei Reali

Numeri significativi anche per i Musei Reali, che hanno raccolto 22.172 visitatori dal 21 al 25 aprile, con un aumento del 30% rispetto al 2022. Per la Festa della Liberazione, come tutti i musei e gli istituti del Ministero della Cultura, oggi anche i Musei Reali hanno accolto gratuitamente numerosi turisti e residenti.

“Per un museo ogni giorno di festa – dichiara Enrica Pagella, direttrice dei Musei Reali - è un giorno speciale, che mette alla prova l’utilità e la validità del servizio culturale che si offre alla cittadinanza; ancora più speciale nella Festa della Liberazione, che richiama per tutti i valori di democrazia, di inclusione e di partecipazione su cui si fonda anche il codice etico delle istituzioni pubbliche. Avere accolto così tante visitatrici e visitatori, di tutte le età e di tante provenienze, è per i Musei Reali un grandissimo dono, un segno di fiducia che ci impegna a proseguire nel lavoro quotidiano di studio, di cura e di valorizzazione del nostro grande patrimonio di storia e di bellezza”.

Triplicati i numeri alla Pinacoteca Agnelli

Se nel 2022 la Pinacoteca Agnelli aveva accolto nel weekend del 25 aprile 1.163 visitatori, quest’anno si è raggiunto il numero di 3.726 presenze grazie al rinnovato programma che comprende mostre temporanee e l’apertura al pubblico della Pista 500, un progetto di installazioni artistiche sullo spettacolare tetto del Lingotto.

Da sabato 22 aprile a martedì 25, allo Juventus Museum sono stati invece 5.876 i visitatori, di cui 3.396 nel Tour Stadio: sono i dati diffusi dalla società bianconera.

Oltre 25 mila visitatori alla Reggia di Venaria

Dopo i numeri strepitosi del recente Ponte di Pasqua (22.000 visitatori in 4 giorni), La Venaria Reale replica e rilancia anche per i 5 giorni del Ponte del 25 Aprile: da venerdì 21 a martedì 25 aprile, il complesso di Reggia, Giardini, Castello della Mandria con le mostre in corso ha totalizzato 26.165 visitatori paganti. La Venaria Reale, non essendo gestita dal Ministero, non ha infatti previsto nessun giorno di gratuità.

La giornata di maggior afflusso è stata lunedì con 8.200 turisti.

Particolarmente soddisfatto il Presidente del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude Michele Briamonte che, con il Direttore Guido Curto, ha dichiarato: "Una nuova ondata di turisti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero ha piacevolmente invaso gli spazi della Reggia e dei suoi Giardini, animati a loro volta da numerosi eventi ed iniziative che sono stati la cornice ideale per ospitare questo notevole afflusso di pubblico degno di una grande meta turistica internazionale".