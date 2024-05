Guercino. Uno su Cento: la proiezione del docu-film al Cinema Massimo in presenza della regista Giulia Giapponesi

In concomitanza con la mostra “Guercino. Il mestiere del pittore”, prodotta da Coopculture con Villaggio Globale International e visitabile fino al 28 luglio nelle Sale Chiablese dei Musei Reali, AIACE Torino, in collaborazione con Slow Cinema, presenta, in anteprima cittadina, giovedì 9 maggio (con replica giovedì 23 maggio), alle ore 19, al Cinema Centrale Arthouse, un nuovo documentario dedicato al celebre pittore nativo di Cento. La proiezione del film, intitolato Guercino. Uno su Cento e diretto da Giulia Giapponesi, sarà accompagnata da un incontro nel quale interverranno, insieme alla regista, le curatrici dell’importante mostra torinese, Annamaria Bava, dei Musei Reali Torino, e Gelsomina Spione, dell’Università degli Studi di Torino, e Lorenzo Lorenzini, direttore della Pinacoteca civica di Cento.

La collaborazione tra i due eventi, documentario e mostra, consentirà ai possessori del biglietto “Guercino. Il mestiere del pittore” di accedere alla proiezione del film con ingresso ridotto; chi, viceversa, presenterà all’ingresso delle Sale Chiablese il biglietto del film Guercino. Uno su Cento potrà visitare la mostra, con le oltre 120 opere esposte, fruendo dell’ingresso ridotto.



Per info: www.aiacetorino.it