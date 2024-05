Alessandro Amato è il direttore artistico dell'11esimo Torino Underground Cinefest

Alessandro Amato è il nuovo direttore artistico dell’11ª edizione del Torino Underground Cinefest, che si svolgerà dal 26 settembre al 5 ottobre 2024. Il fondatore e regista torinese Mauro Russo Rouge continuerà il suo ruolo di direttore generale del festival.

Amato, noto critico cinematografico, operatore culturale e sceneggiatore, ha una vasta esperienza nel settore, avendo collaborato con istituzioni rinomate come la Fondazione Cineteca Italiana e Aiace Torino, oltre ad essere stato referente piemontese per la rivista Sentieri Selvaggi. È anche docente presso CineLAB e vicepresidente di Lacumbia Film a Torino, nonché curatore del cinema Iris di Dronero per OPS Officina Per la Scena APS. Ha pubblicato i saggi “La diva che non piace. Una nessuna centomila Kristen Stewart” (2022) e “Essere Marlon Brando. L’attore, il divo, il mito” (2024), entrambi per Bietti Edizioni. Ha inoltre partecipato alla scrittura di cortometraggi e documentari.

“Al mio ingresso nella squadra, quattro anni fa, il TUC mi ha accolto come se fossi sempre stato della famiglia ed è perciò con orgoglio che accetto l’incarico di direttore artistico dell’undicesima edizione, questa sorta di giro di boa, conscio di dover rispettare l’anima di un festival così ben voluto da autori e pubblico”, ha commentato Alessandro Amato.

“Con Amato c’è un rapporto di reciproca stima ormai da diversi anni. Già curatore della sezione doc del festival e co-sceneggiatore di alcuni miei film, credo fermamente nelle sue capacità artistiche. Continuerò a supervisionare il festival con passione e dedizione, consapevole del fatto che sarà un brillante direttore artistico”, conclude Mauro Russo Rouge.