Lotta alle spaccate notturne nei negozi: un 23enne arrestato per un colpo in via Genova

Continua senza sosta l’attività d’indagine della Polizia di Stato per contrastare il fenomeno dei furti ai danni di esercizi commerciali cittadini avvenuti nell’ultimo periodo. Gli agenti della Squadra Volante hanno arrestato un cittadino marocchino di 23 anni, su cui pesano gravi indizi per un furto aggravato ai danni un negozio di via Genova.