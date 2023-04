Triplo incidente e poi un camion in fiamme: traffico paralizzato sulla tangenziale [FOTO e VIDEO]

Triplo incidente e poi un camion in fiamme: traffico paralizzato sulla tangenziale

La tangenziale di Torino è in tilt, a causa di un triplo incidente avvenuto nel corso della mattinata.

Tre incidenti in pochi minuti

Il primo sinistro è avvenuto tra corso Regina Margherita e Collegno, sulla tangenziale nord: due i veicoli coinvolti, ma per fortuna nessun ferito.

Il secondo incidente, invece, è avvenuto prima di barriera Falchera, con due mezzi coinvolti: anche in questo caso nessuna persona è rimasta ferita.

Il terzo incidente è successo in corso Regina, ma stavolta in direzione sud, sulla tangenziale nord di Torino. Coinvolti un mezzo pesante e una vettura: un ferito è stato condotto in codice verde all'ospedale di Rivoli.

Camion in fiamme a Savonera

Infine, un camion ha preso fuoco all'altezza di Savonera, in direzione sud: conducente illeso, ma tanta paura, visto che il mezzo trasportava materiale plastico.

Circolazione paralizzata

Il risultato è la circolazione completamente bloccata, da nord a sud, sulla tangenziale.