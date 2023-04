Nuovo negozio per H&M: domani inaugura un punto vendita presso l'urban district di To Dream

H&M apre un nuovo negozio a Torino e lo fa presso To Dream : il marchio svedese scegli infatti l'Urban district da poco inaugurato in corso Romania per aggiungere un punto vendita sulla sua mappa commerciale. L’inaugurazione ufficiale si terrà domani, giovedì 27 aprile alle 11, con una cerimonia speciale. Il nuovo negozio si sviluppa su una superficie di circa 1600 metri quadrati, distribuiti su un unico piano e offre alla clientela la possibilità

di scegliere tra le collezioni uomo, donna e bambino. La clientela femminile avrà a disposizione un intero piano. Completano le collezioni i reparti intimo e accessori.



Il totale dei punti vendita H&M in Italia ammonta a 153. “Siamo entusiasti di aprire un nuovo punto vendita che possa offrire alla nostra clientela la migliore esperienza di shopping, all'insegna della sostenibilità e di servizi Omni Channel per poter fare acquisti in modo fluido e conveniente. Le casse veloci e il sistema Click and Collect, creano una nuova sinergia tra lo shopping online ed i negozi fisici e ci permettono di essere sempre più vicini alle esigenze dei nostri clienti. H&M ha un programma fedeltà che non premia i propri iscritti solo per gli acquisti effettuati, ma anche per