Capossela al Lingotto: Torino celebra il suo 25 aprile nel ricordo delle staffette della Resistenza, con Nicoletta Soave [FOTO]

Una chiusura in bellezza, per un 25 aprile molto sentito come non accadeva da anni in città. Torino, infatti, ha chiuso ieri le celebrazioni per la Festa della Liberazione con l'attesissimo concerto gratuito di Vinicio Capossela dedicato alle staffette partigiane e, in particolare, ad Elsa Falerno, uccisa a soli 17 anni in via Alfieri il 28 aprile 1945.