In Sala Rossa un minuto di silenzio per Giovanna Marciante

Nel chiedere all’Aula un minuto di silenzio, deciso dalla Conferenza dei Capigruppo per commemorare Giovanna Marciante Biffi Gentile, morta il 21 aprile scorso, la presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo ne ha ricordato la presenza in Sala Rossa come consigliera eletta nelle file del Partito Repubblicano nel 1970 e come assessora, nel periodo compreso fra il 1974 e il 1975.

Nel 2018 Giovanna Marciante era stata festeggiata in Sala Rossa per il compimento dei cento anni d’età.

I funerali si sono svolti questa mattina nella chiesa di San Filippo Neri.