Pnrr, la richiesta del gruppo regionale del M5S: "Subito una commissione per monitorare l'utilizzo dei fondi"

Istituire anche nel Consiglio regionale del Piemonte una Commissione speciale sul monitoraggio del PNRR. E' quanto prevede un ordine del giorno depositato oggi dal gruppo Movimento 5 Stelle.



"Il PNRR rappresenta un'occasione unica per progettare e costruire il Piemonte del futuro. Un treno da non perdere, un'opportunità da affrontare al meglio per rilanciare il Piemonte dopo la pandemia e l'attuale crisi economica. Un risultato straordinario ottenuto del Governo Conte che ora rischia di andare in parte perso", hanno sottolineato i consiglieri regionali Ivano Martinetti, Sean Sacco e la capogruppo Sarah Disabato.



"Fondamentale dunque monitorare con attenzione gli interventi, l'utilizzo dei fondi europei da parte della Regione e l'efficacia dei bandi regionali anche in merito all'andamento dell'utilizzo dei fondi e della loro distribuzione. La Commissione sarebbe uno strumento efficace per garantire piena trasparenza sull'impiego delle risorse del PNRR, il Consiglio regionale della Lombardia su proposta del Movimento 5 Stelle ha già istituito tale Commissione. Auspichiamo, nell'ottica di una leale collaborazione istituzionale, che in Piemonte si riesca ad arrivare all'obiettivo. In ballo c'è il futuro della Regione, dei sui territori, delle sue comunità", concludono i consiglieri del M5S.