La pioggia lascia il posto al sole: ci attendono giorni di tempo primaverile su Torino e provincia

Finita questa lunga fase piovosa, che servirà a mitigare in parte la siccità, ci attende un resto della settimana con tempo primaverile e temperature in rialzo. Tra sabato e domenica invece potrebbe esserci di nuovo instabilità. Accumuli notevoli nelle fasce pedemontane, dove si sono superati diffusamente i 100 mm di accumulo, poca pioggia nelle zone di pianura più orientali.

A Torino quindi avremo questa situazione: da oggi a venerdì 5 maggio

Residua nuvolosità oggi, in dissolvimento durante la giornata a partire da ovest. Da domani, con pressione in aumento, cielo per lo più sereno o poco nuvoloso per velature di passaggio. Sulle Alpi possibile attività cumuliforme al pomeriggio, non sono esclusi locali deboli e brevi rovesci.

Temperature in rialzo, con valori massimi diffusamente oltre i 20 °C, e punte di 25/26 °C tra giovedì e venerdì sulle pianure. Minime comprese tra 10 e 15 °C anch'esse in risalita nel corso della settimana.

Venti assenti o deboli di direzione variabile e a regime di brezza.

Tendenza successiva

La pressione tenderà a calare facendo passare una debole perturbazione dalla Francia, con il risultato di avere tempo più instabile, con più probabilità nella giornata di domenica. Ne sapremo di più ai prossimi aggiornamenti.

Meteo Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino