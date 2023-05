A Carmagnola, torna Peonie in fiore: esposte oltre 4 mila piante

La peonia torna ad essere la grande protagonista nella cornice del parco dei Vivai delle Commande, in frazione Tuninetti di Carmagnola.

Dal 5 al 7 maggio torna “Peonie in fiore”, con la spettacolare fioritura di oltre 4 mila di queste affascinanti piante di antichissima origine, in Oriente considerate simbolo di nobiltà, eleganza e gloria imperiale, in quanto per molto tempo protagoniste indiscusse dei più raffinati giardini del Celeste Impero. Nei tre giorni della manifestazione, i Vivai delle Commande sono aperti gratuitamente al pubblico dalle 10 alle 19.

All’ingresso si possono devolvere eventuali offerte alla Fondazione Paideia. Sono oltre 150 le varietà di peonia che accolgono i visitatori con le loro grandi corolle voluttuose, traboccanti di petali. Fra di esse spiccano ben 18 diverse varietà di ibridi intersezionali di peonia, o “ibridi di Itoh”, dal nome del primo creatore di questo nuovo genere di peonia anni '70, che riuscì nella missione impossibile di incrociare peonie arbustive ed erbacee, ottenendo piante che mantengono alcune caratteristiche di entrambe, con colori precedentemente mai ottenuti. Piante molto adatte ai nostri climi, asciutti, caldi e assolati, e che possono essere facilmente coltivate in vaso. E c’è una novità assoluta: la peonia erbacea 'Candy Stripe' ,che presenta fiori variegati bianchi e viola, i cui petali risaltano con le preziose trasparenze della seta o con la corposa voluttà del velluto.

Per info: www.peonie.com

