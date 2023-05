Panche, tavoli e un parco per concerti e incontri: così rinasce corso Farini

Secondo progetto per Torino Stratosferica per dare una nuova vita allo spazio ai gasometri e al Campus Einaudi

Panche, tavoli, fioriere ed un palco per concerti, incontri ed altri eventi: così rinasce, o meglio si reinventa, corso Farini. Siamo in Vanchiglia, a pochi metri da corso Regina Margherita ed accanto ai gasometri che sono il simbolo visivo di questo territorio. Questo pezzo di strada che porta al Campus Einaudi, dove affaccia anche un complesso di case popolari, da tempo è in cerca di una nuova anima. E così Torino Stratosferica, dopo l’esperienza del Precollinear Park di corso Gabetti, si è messa al lavoro per dare una nuova vita a corso Farini. Venerdì 5 maggio, dalle 18.30 alle 22.30, verrà inaugurato lo spazio.

Il progetto

Un progetto nato da mesi di programmazione, due workshop di autocostruzione, l’aiuto di oltre 100 volontari locali e internazionali e la creazione di una rete con altre realtà torinesi. Grazie alla sinergia tra partner locali ed internazionali, tra cui l’assessorato al verde della Città e Cities4Forests, sono state disegnate e costruite panche, tavoli, sedute, fioriere e persino un palco. L’idea è di migliorare l’aspetto e la funzionalità di questo spazio pubblico che si trova vicino agli iconici gasometri e al Campus Luigi Einaudi.

Legno sostenibile per panche e sedute

“Gli obiettivi del progetto – spiega Torino Stratosferica - sono molteplici: la creazione di un nuovo punto di incontro gradevole e sempre aperto a tutti, il coinvolgimento della comunità di residenti e cittadini in azioni di cura del verde pubblico, la curatela di un nuovo e programma di incontri culturali e la partecipazione attiva al percorso di transizione ecologica di Torino". Aspetti a cui se le lega un altro ancora più "green": il legno usato per creare gli arredi, che viene dalle foreste del Gabon, è certificato ed estratto in maniera sostenibile.