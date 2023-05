"Un inno alla libertà": la firma di Brachetti sul musical Cabaret, punta di diamante della prossima stagione all'Alfieri

Ed è subito...Cabaret! La nuova direzione del Teatro Alfieri ha scelto di partire con il botto per presentare la nuova stagione, anticipando quello che senza dubbio sarà uno dei titoli di punta dell'intera programmazione teatrale torinese dell'autunno 2023.

"Cabaret" è infatti uno dei musical più famosi della storia, tratto da un romanzo di Christopher Isherwood e premiato con numerosissimi riconoscimenti. Uno spettacolo divertente ma profondamente attuale e che sfiora tematiche importanti: è infatti ambientato nella Berlino degli Anni 30, con il nazismo che si affaccia al potere.

Ma il vero "colpo", la Fabrizio Di Fiore Entertainment, nuova proprietà dei teatri Alfieri e Gioiello, la fa con il cast. Protagonista narratore sarà infatti Arturo Brachetti, che curerà anche la regia insieme al neo direttore artistico del teatro, Luciano Cannito. Accanto a lui in scena, una simpaticissima Diana Del Bufalo nei panni della protagonista Sally Bowles, primadonna del "Kit Kat Klub".

Caratteristica dello spettacolo sarà la musica suonata dal vivo, con il direttore musicale Giovanni Maria Lori, arrangiatore di tanti musical, autore Mediaset e maestro di canto di 'Amici'.



La "prima" sarà il 10 ottobre, poi "Cabaret" resterà al Teatro Alfieri per una sola settimana, che già si annuncia sold out, per poi spostarsi in tournée in tutta Italia, con 160 date già fissate. Ma non c'è da preoccuparsi: "Cabaret" tornerà poi a Torino nella stagione successiva, probabilmente per restarci per un periodo più lunga. "Cabaret è una produzione tutta nostra e, come tutte le nostre future produzioni, debutterà a Torino, al teatro di piazza Solferino", ha spiegato Fabrizio Di Fiore. "E' un segno che la Fabrizio Di Fiore Entertainment non scherza affatto e punta molto su questa città".

Anche i provini sono stati fatti a Torino, proprio nella giornata di ieri. "Si sono presentati moltissimi giovani di 20-25 anni, erano quasi 400: abbiamo fatto audizioni dalle 9.30 del mattino a oltre le 2 di notte", ha raccontato Cannito. "Di questi, ne prenderemo soltanto 18".

"'Cabaret' è una storia pazzesca di cui ci si innamora subito, come è capitato a me nel '75 quando ho visto per la prima volta il film di Bob Fosse - ha raccontato Brachetti - Parla di una Berlino che forse pochi conoscono, sotto la repubblica di Weimar, all'avanguardia su tutto, sull'arte, sui diritti degli omosessuali, sull'uso delle droghe, sulla vita libertina, un'isola felice nella Germania bigotta nella quale stava emergendo il nazismo. Un inno alla libertà, qualcosa di cui non se ha mai abbastanza e di cui c'è tanta necessità anche ora".

"Io sono felicissima di questa opportunità - ha invece raccontato la Del Bufalo - Spero di cantare ma soprattutto di ballare, magari anche un pezzo sexy... ma devo chiedere a Cannito se si può fare...".