Anche a Moncalieri dal 2019, grazie alla collaborazione tra la Città e il Centro Servizi di Volontariato Vol.To, a Moncalieri opera uno sportello a supporto delle associazioni.

Il servizio fornisce un supporto a 360°, dalle consulenze specialistiche (come il commercialista) alla stampa di materiale e ai percorsi di formazione. Se per 4 anni lo sportello ha abitato gli spazi di Casa Vitrotti, da lunedì 8 maggio ripartirà all’interno del Centro Polifunzionale Don P.G. Ferrero.

“Con questa nuova collocazione, insieme a Vol.To, abbiamo voluto rilanciare un servizio che crediamo rappresenti un’opportunità concreta per tutto il mondo dell’associazionismo - ha spiegato l’assessore alle Politiche per la Persona Silvia Di Crescenzo - per la Città sostenere il volontariato significa dare valore a una delle espressioni più sincere di partecipazione e solidarietà verso la propria comunità”.

Lo sportello sarà aperto al pubblico ogni primo lunedì del mese (festivi esclusi) dalle ore 14 alle 17. Per info: sedemoncalieri@volontariato.torino.it oppure chiamare al numero 334/6659904.