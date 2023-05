Dal grattacielo alla stazione dei treni: inaugurato il passaggio pedonale del Lingotto

È in continuo mutamento il quartiere Lingotto. È stato inaugurato questa mattina il passaggio ciclopedonale che, in pochi minuti, permetterà di spostarsi tra la stazione dei treni e il grattacielo.

Un’infrastruttura pensata non solo per agevolare l’accesso al grattacielo dei dipendenti, ma anche per gli altri cittadini, per usufruire dell’Oval e arrivare in pochi minuti alla stazione metropolitana Italia ‘61.

All’inaugurazione hanno partecipato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il sindaco Stefano Lo Russo, il presidente della Circoscrizione 8 Massimiliano Miano, i rappresentanti del Gruppo FS italiane e l’assessore al Bilancio della Regione Piemonte Andrea Tronzano.

“È un collegamento che permetterà ai cittadini e ai lavoratori della Regione di usufruire dei treni e della metropolitana, interconnettendo due poli della mobilità pubblica” ha affermato Stefano Lo Russo, sindaco di Torino. “Il grande disegno di trasporto pubblico - ha commentato il primo cittadino - è quello di connettere la ferrovia con le altre reti come la linea uno della metropolitana e in futuro la due”.

“Il progetto sta arrivando a conclusione: ho ereditato il grattacielo quando tutto era fermo, ora abbiamo già 1.000 persone che lavorano in questi spazi e diventeranno 2.000 entro l’estate. Oggi apriamo il sottopasso della stazione a il passaggio pedonale: permetteranno alle persone di scendere dal treno e trovarsi in pochi minuti al grattacielo” ha affermato Alberto Cirio. “Tutto è finalizzato a utilizzare di più i mezzi pubblici, con comodità e inquinando meno. Con meno traffico e meno danni all’ambiente” ha concluso il presidente della Regione Piemonte.