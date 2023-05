Piazza San Carlo, Appendino: "Decisi io di proiettare la finale di Champions, non scappo dalle mie scelte politiche"

“Non voglio scappare dalle mie scelte, non voglio sfuggire dalle mie responsabilità di carattere politico di cui mi assumo la piena responsabilità ed è su queste scelte politiche che vi chiedo di essere giudicata” così l’ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, nel corso di dichiarazioni spontanee nel processo d’appello per i fatti di piazza San Carlo.

“Vi assicuro però che se torniamo indietro con la lancetta a prima che avvenisse tutto quello che poi è accaduto, che è stata una cosa drammatica, vi assicuro quando ho assunto quella scelta politica per il contesto in cui eravamo allora, ho agito solo ed esclusivamente nell’interesse generale e della città che avevo l’onore di rappresentare è quello è stato ciò che mi ha guidato sempre”.

Appendino: "Fu momento estremamente difficile"

“Per me - ha aggiunto - umanamente, per la mia amministrazione così come per tutta la città è stato un momento molto, molto, dire estremamente difficile che mi ha e ha segnato non solo la città ma tutta la mia giunta”.

Appendino ha ricostruito in aula come nacque la decisione di proiettare in aula la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, la sera del 3 giugno 2017. Per quei fatti in primo grado è stata condannata a 18 mesi.

“Quando la Juve ottenne il passaggio in finale fui io, parlando con la mia giunta e il mio staff - ha spiegato - a ritenere non solo che fosse opportuno ma un’opportunità per la città di Torino a procedere alla proiezione della partita in centro città. Allora era un qualcosa che tutti si aspettavano, cittadini, tifosi, operatori del settore, oggi io quindi voglio assumermi la responsabilità di questa scelta perché, lo ritenevo giusto e nell’interesse della città. Mi assumo la responsabilità politica di questa scelta iniziale però allo stesso modo voglio dire che se mai qualcuno, in qualsiasi momento, tra tutti coloro che sono stati coinvolti anche nelle fasi successive avesse mai sollevato un dubbio, una perplessità, una preoccupazione, io sarei stata la prima a mettere in discussione l’input iniziale che rappresentava la volontà mia e della Città”.

"Mi assumo la responsabilità di quelle scelte"

Difesa dall’avvocato Luigi Chiappero, ha proseguito “voglio confermare che ci fu una riunione in Comune a cui io non partecipai, convocata dal mio capo di gabinetto Paolo Giordana a seguito della volontà che avevo espresso alla fine della quale mi riferirono che la scelta condivisa emersa da quel tavolo fu piazza San Carlo. Anche in questo caso non voglio sfuggire, quell’indicazione l’ho fatta mia perché allo non avevo nulla in contrario, era la piazza che in passato si era sempre utilizzata per eventi di questo tipo, quindi era normale farlo li’”

“Anche in questo caso però - ha osservato ancora - nell’assumermi la responsabilità politica di aver avallato in quel momento quella scelta perché non avevo nulla in contrario, voglio dire che se in qualsiasi momento successivo, qualsiasi soggetto coinvolto nell’organizzazione, dalla commissione di vigilanza a tutti coloro che poi hanno operato al nelle fasi successive avessero posto criticità, dubbi, perplessità , preoccupazioni, sarei stata la prima a mettere in discussione quella scelta”.

Toccando, poi la questione di affidare a Turismo Torino l’organizzazione, Appendino ha “non solo avvallai la scelta ma ricordo che ne fui rassicurata perché Torino aveva esperienza, era un soggetto autonomo, con una sua struttura, guidato da una persona affidabile e capace, quindi non ho avuto alcun dubbio, anzi ero molto serena e se mi fosse stato dato il nome di un ente per il quale avevo elementi per non poterlo ritenere affidabile certamente non avrei avvallato la scelta o avrei chiesto maggiori ragguagli”.

"Non sono mai entrata nella fase organizzativa - conclude Appendino - dell’evento anche perché non avevo ne’ ruolo ne’ competenza tecnica per farlo, sapevo che c’erano organi preposti, la Commissione di vigilanza con rappresentanti del Comune, ed ero convinta, come è sempre avvenuto che nel caso in cui ci fosse stata una difficoltà o un problema ovviamente sarei stata avvisata e quindi mi sarei in qualche modo attivata”.

"Ordinanza anti vetro non sarebbe servita"

Un’ulteriore ordinanza che vietasse la vendita del vetro in piazza San Carlo la sera del 3 giugno 2017 durante la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid non sarebbe servita ad evitare l’accumulo di vetri sulla pavimentazione della piazza, determinando così il ferimento di molti di coloro che stavano assistendo alla proiezione sul maxi schermo. E’ quando sostenuto in aula da Enrico Cairo, uno dei difensori dell’ex sindaca Appendino. “Le ragioni per cui un'ordinanza anti vetro che vietasse alle persone di portarsi il vetro da casa e che non potesse acquistarlo in piazza non avrebbe inciso perché in piazza l’acquisto da parte degli ambulanti era già vietato e i bar della piazza si è dimostrato che non hanno venduto vetro. Quindi un’ulteriore ordinanza contro la vendita non sarebbe servita”, ha spiegato il legale per il quale, poi, “non c'è una responsabilità penale dell'ex sindaca per quelle che sono state le scelte iniziali della manifestazione”.

“Scegliere di farla nonostante mancassero pochi giorni all’evento, la scelta della piazza come luogo per la sua conformazione e la scelta dell'ente , sono state scelte che Appendino, non è stato mai nascosto, le ha sempre affrontate, ma che non hanno inciso sull'allestimento - ha precisato il legale - in quanto erano erano possibili in sicurezza e dunque non hanno avuto un'efficacia determinante sulle reali cause dell'incidente”. Infine l’avvocato, che ha chiesto l’assoluzione per tutte le contestazioni, ha precisato che “non c’e’ stata un'omessa vigilanza dell'ex sindaca su quella che era l'organizzazione tecnica, perché c'era un'ente, la commissione di vigilanza che aveva quel compito”.

Lunedì prossimo come difesa di Appendino parlerà l’avvocato Chiappero.