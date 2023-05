Moncalieri stanzia oltre 50 mila euro per i suoi impianti sportivi

55 mila euro. A tanto ammonta il contributo spese che il Comune di Moncalieri ha messo in preventivo per aiutare la gestione degli impianti sportivi della città per la stagione 2023-2024.

Non è ancora finita quella attuale, ma è già tempo di fare conti e previsioni guardando a quello che sarà dal prossimo luglio. Gli importi sono stati stabiliti dalla Giunta comunale con una delibera che ha anche definito la quota parte per ogni struttura.

Il dettaglio, impianto per impianto

Nel dettaglio al PalaEinaudi saranno erogati 21 mila euro, per il Testona 8 mila, mentre 7 mila euro andranno al campo dedicato a Domenico Russo in strada Vignotto, 12.500 euro al Palablù, 4.500 euro per il campo da rugby Giacomelli ed infine 2 mila al campo di Santa Maria intitolato a Valentino Mazzola.

La speranza dell'Amministrazione, pensando alla prossima stagione agonistica, è che soprattutto la questione del PalaEinaudi trovi positiva soluzione, dopo che per tutti questo campionato le ragazze dell'Akronos sono state costrette a giocare a porte chiuse.