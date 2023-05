Capriolo si aggira per le strade di Nichelino e diventa subito una star del web [VIDEO]

Breve cronaca di una domenica diversa. A Nichelino ieri, 14 maggio, un fuoriprogramma ha animato le vie della città. Un capriolo, forse spinto dalla fame, dalla curiosità o dai pochi rumori delle auto, complice la Nich Run che si correva in quel momento, si è spinto fino alla periferia di Nichelino, arrivando nel quartiere Oltrestazione.

In 'perlustrazione' nel quartiere Oltrestazione

Durante il periodo del lockdown era già successo che alcuni animali si spingessero fin dentro i centri abitati, complice la quasi totale assenza delle auto, attorno al parco di Stupinigi non è nuovo che alcuni animali si siano avvicinati molti alle persone e alle abitazioni, ma è una novità quasi assoluta che un capriolo invece si sia spinto fin dentro Nichelino, arrivando a scorrazzare fino nella periferia della città.