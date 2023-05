Sergio Perrero, la prima antologica sull'artista e designer torinese in mostra allo Spazio Musa

Creativo a tutto tondo che ha spaziato dall'arte alla moda, dall’arredamento alla progettazione di allestimenti, utilizzando l’abilità tecnica nella creazione di manufatti tessili per ottenere prodotti difficilmente catalogabili in un solo genere.

Fino al 25 giugno, allo Spazio Musa apre una mostra in ricordo dell'artista Sergio Perrero .

La ricerca sui materiali applicata a fibre naturali e preziose, l’utilizzo della tintura e della tecnica serigrafica per ottenere stampe assolutamente originali, il riuso creativo dei più diversi oggetti gli ha consentito di ottenere non solo opere, ma oggetti funzionali da poter inserire in contesti d’uso ibridi.