Il Palaexpo di Moncalieri si prepara ad ospitare un "FestOne"

Sabato 20 maggio, dalle ore 9.30 alle 17, il Palaexpo di Moncalieri si prepara ad ospitare FestOne, il primo festival dedicato alle persone. Appuntamento per giovani e meno giovani

Il festival prevede un ricco programma, rivolto ai cittadini di tutte le età: la mattina è dedicata a momenti di riflessione e approfondimento, mentre il pomeriggio è all’insegna del divertimento con giochi e spettacoli.

“Il festival nasce per lanciare una importante novità: i servizi Lavoro, Terza età, Casa, Giovani, Comunità, Digitale e Informa fanno squadra e diventano “Moncalieri per le Persone”: un’evoluzione dei servizi cittadini che mette al centro le persone” spiega Davide Guida, assessore alle Politiche per i Giovani, Istruzione e Innovazione.

“Sabato presentiamo un nuovo modo di progettare, pensare e partecipare ai servizi della città” afferma Silvia Di Crescenzo, assessore alle Politiche per la Persona “una cornice in cui operatori e cittadini costruiscono insieme una nuova idea di servizi alle persone” "Lavorare non solo per ma anche con le persone"

“A Moncalieri lavoriamo non solo PER, ma anche CON le persone" conclude il sindaco Paolo Montagna: “lo facciamo con uno strumento innovativo, quello della coprogettazione, in cui operatori e cittadini collaborano insieme alla costruzione della città”. Tutti gli incontri della giornata

Sabato 20 maggio si parte alle 9.30 con ColorMob, un flashmob colorato in cui costruire legami simbolici tra le persone. Alle ore 10 La Moncalieri delle persone – tavola rotonda con Paolo Montagna, Sindaco della Città di Moncalieri, Vittorio Saraco, Presidente Cooperativa Educazione Progetto, Paolo Petrucci, Presidente Cooperativa Animazione Valdocco, Monica Milocchi, Presidente Cooperativa Ker, Silvia Di Crescenzo, Assessore alle Politiche per la persona, Davide Guida, Assessore alle Politiche per i Giovani e Istruzione.

Alle 11 un workshop tecnico sulle opportunità della coprogettazione a cura dell’Avvocato Chiara Forneris. A seguire, quindi, le storie delle persone di Moncalieri si intrecciano in una grande narrazione collettiva con gli operatori dei servizi della città, sotto la guida di Marco Bianchini del Teatro della Caduta, un’esperienza a metà strada tra racconto pubblico e storytelling.

Chiuderà la mattinata il Vescovo di Alba Mons. Marco Brunetti, delegato della Conferenza Episcopale Piemontese per gli anziani con una lectio magistralis su “Il dialogo tra le persone, i legami tra le generazioni” introdotto da Don Paolo Comba.