King Kong Work: il partner ideale per l'acquisto di abbigliamento da lavoro personalizzato

Dove acquistare abbigliamento da lavoro personalizzato di alta qualità, per garantire la sicurezza de propri dipendenti e migliorare l’immagine del proprio brand? Grazie a King Kong Work (www.kingkongwork.com) si trasforma in un’esperienza semplice. L’e-commerce italiano propone più di 130.000 prodotti, espressione dei marchi di riferimento del settore, da Portwest a Velilla. A completare l’esperienza d’acquisto giungono innovative tecniche di stampa e preventivi online entro un’ora.

Passando in rassegna l’offerta di King Kong Work s’incontrano migliaia di articoli, dall’abbigliamento da lavoro classico a quello ignifugo, passando per abbigliamento termico, multinorma, ho.re.ca. e promozionale. A ciò si uniscono numerosi DPI, come caschi di protezione, scarpe antinfortunistiche e dispositivi anticaduta.

Dalle felpe alle t-shirt, i capi che figurano in catalogo sono personalizzabili in base alle proprie necessità, grazie a macchinari all’avanguardia e di ultima generazione. I clienti possono scegliere tra diverse tecniche di stampa. Alcuni esempi? Ricamo e ricamo 3D, Direct To Film Termoapplicato, serigrafia, stampa digitale, stampa in sublimazione o rifrangente, perfetta per gli indumenti ad alta visibilità.

I prodotti acquistabili sul negozio digitale sono espressione dei brand più autorevoli e apprezzati dai professionisti. Possiamo citare, tra gli altri, Velilla, James Ross, Rossini, Lewer, Isacco e Portwest.

Recentemente King Kong Work ha inoltre aggiunto alla sua offerta due ulteriori garanzie espressione del valore unico della proposta:

· Ricamo garantito per 1 anno;

· Se la spedizione non si realizza entro 15 giorni, l’ordine è gratis.

Nell’eventualità di dubbi, bisogno di assistenza o consigli è attivo un preparato servizio di customer care multi-canale, sempre pronto a rispondere ad ogni richiesta. Elabora, inoltre, preventivi online entro un’ora.

Per quanto riguarda le spedizioni, si verificano in 24/48 ore (per ordini di merce neutra). Gli articoli contenenti merce personalizzata, invece, vengono recapitati in sette giorni. In aggiunta, per offrire un’esperienza d’acquisto all’insegna di serenità e tranquillità viene applicata la politica “soddisfatto o rimborsato”.

La relazione che King Kong Work instaura con le aziende clienti è diretta, priva di intermediari. Nella maggior parte dei casi, infatti, tale rapporto si trasforma in una vantaggiosa partnership di lunga durata. Del resto, infine, sono più di 27.000 le imprese che si sono già affidate alla realtà italiana. Tra queste, vi sono Moby, Enel, Iperceramica, Tarkett, Unimpresa, Ichnusa Lines e Croce Rossa Italiana.

Lasciati conquistare dall’ampia offerta di www.kingkongwork.com e ricevi subito un preventivo su misura per le tue forniture di abbigliamento da lavoro personalizzato!