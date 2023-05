A Grugliasco ancora cantieri e lavori stradali in città

Proseguono a Grugliasco cantieri e lavori stradali: dalla nuova scuola Baracca di borgata Gerbido, ormai terminata e in attesa di collaudo, ai riqualificati nuovi dossi di via Moncalieri. Interventi programmati che si intensificheranno con la bella stagione e con l'estate e la chiusura delle scuole.

Per consentire lo svolgimento di una celebrazione religiosa, sabato 20 maggio dalle 8 alle 12 saranno istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito veicolare in via Duccio Galimberti, in prossimità del civico 67, nell'area pedonale adiacente la parrocchia di San Giacomo Apostolo.