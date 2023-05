Monopoli di Stato a rischio crac in Piemonte: manca il personale e gli uffici restano vuoti. "E la malavita ne approfitta, su tabacchi e giochi"

Ci sono organici ridotti del 50%, in Piemonte, se non di più. E ci sono interi uffici che, di fatto, sono sguarniti o addirittura hanno già chiuso. A breve poi, soprattutto a Torino, entreranno in azione i meccanismi di pensionamento che andranno a incidere sugli attuali 46 addetti ancora operativi. Con conseguenze facilmente immaginabili.



Per questo motivo, il mondo degli uffici pubblici dei Monopoli di Stato ha deciso per la prima volta nella storia di incrociare le braccia per segnalare le criticità e pretendere risposte sulle carenze di personale per un settore strategico, soprattutto nei suoi risvolti connessi alla legalità. Accise sui Tabacchi, ma anche vigilanza sui giochi (sale, gratta e vinci e così via). Una protesta che ha visto una grande adesione per la giornata di oggi, mentre un presidio si è tenuto a Torino, in corso Sebastopoli.

Servirebbe il doppio del personale a Torino

Riflettori accesi sulla carenza di personale, insomma. Che vede Torino e il Piemonte collocati in posizioni peggiori rispetto ad altre aree d'Italia. Con ripercussioni sia sulla qualità del servizio che sullo stress sopportato dagli addetti ai lavori. Nel mirino, le scelte legate a spending review e blocco del turn over.

"Ci sono addetti a Torino che, da soli, gestiscono mille rivendite - dice Michele La Pietra, rsu -. E spesso con spostamenti interregionali fino alla Valle d'Aosta. E a ottobre andrà in pensione, quindi non ci sarà nè ricambio generazione, né formazione adeguata".

"L'amministrazione deve chiarire che futuro ci si prospetta - aggiunge Massimiliano Mendolia, di Cisl FP -. Lasciare la gente nell'incertezza non può andar bene, soprattutto per chi svolge un lavoro a contatto con la gente e a servizio della collettività. Bisogna rafforzare il personale per assolvere ai compiti dei Monopoli di Stato, ma di tutto questo non si vede traccia: speriamo di capire che nuovo assetto si vuole dare, per il futuro. Sia a livello territoriale che funzionale". E ribadisce: "Servirebbero almeno 50 persone in più e il doppio per tutto il Piemonte".

Adesione totale in Piemonte

"L'adesione allo sciopero è stata totale - aggiunge Antonio Pennella, di Uil PA - e conferma lo stato comatoso del settore Monopoli in Piemonte. La scelta è amministrativa, ma anche politica. È una scelta legata alla volontà di mantenere il gioco nei binari della legalità. Aspettiamo questo fatidico concorso, ma coi tempi che conosciamo si potrà avere un riscontro al massimo nel 2024".

La grande incognita del concorso

"Quello che preoccupa è che già nell'ultimo concorso, a luglio 2022, pur essendo sotto organico, a Torino non è arrivato quasi nessuno - sospira Lucia Esposito, FP Cigl - Abbiamo cercato una conciliazione dal prefetto, ma l'unica proposta è stata quella di accorpare due uffici carenti di personale. Non c'è una strategia di rilancio".

E non solo: "Temiamo anche che non tutte le figure che saranno assunte avranno poi le competenze utili a fare quello che è necessario per un'agenzia che è strettamente fiscale. È un'attività che genera 15 miliardi per i Tabacchi e 11 per i giochi", ribadisce Salvatore Veltri, di Confsal Unsa. "Ma sono gettiti che potrebbero essere molto più alti, con maggiore vigilanza, mentre certe carenze fanno comodo alla malavita".